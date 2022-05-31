Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть второй тизер-трейлер нового сериала «1899» в жанрах ужасов и детектива, над созданием которого работают авторы «Тьмы» (Dark) Баран бо Одар и Янтье Фризе. Видео было опубликовано 31 мая на портале What’s New on Netflix.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Действие шоу развернётся в 1899 году, его сюжет расскажет о том, как люди, отправившиеся на пароходе из Лондона в Новый Свет, во время плавания наткнутся на другое дрейфующее судно с мигрантами. То, что они найдут на борту, превратит их путешествие в настоящий кошмар.

Для справки: главную роль в сериале «1899» исполнит актриса Эмили Бичем, ранее снявшаяся в киномюзикле братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!», пока о её персонаже ничего не известно. Ожидается, что премьера шоу состоится на сайте Netflix осенью или зимой 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустил трейлер шоу со звездой «Бумажного дома» в главной роли