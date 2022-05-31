Горловка, ДНР, 31 мая, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Горловский район (ДНР) был обстрелян вечером 31 мая украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Посёлок Пантелеймоновка ВСУ обстреляли в 16:00 мск со стороны населённого пункта Авдеевка и в 19:05 мск – со стороны населённого пункта Новгородское: выпущено 11 снарядов калибра 122 мм.

Посёлок Кирова в городе Горловка ВСУ атаковали в 16:30 мск, выпустив со стороны населённого пункта Ленинское четыре мины калибра 120 мм.

В 16:35 мск украинские боевики обстреляли Горловку со стороны населённого пункта Курдюмовка, выпустив два снаряда калибра 122 мм.

В 18:00 мск со стороны Новгородского ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Ленина в Горловке, выпустив пять снарядов калибра 122 мм, и село Михайловка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

Посёлок Гольмовский украинские боевики обстреляли в 18:50 и в 19:20 мск, выпустив со стороны Курдюмовки шесть снарядов калибра 122 мм.