Бразилиа, 31 мая, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Количество погибших от последствий сильных ливней в бразильском штате Пернамбуку увеличилось до 106 человек, сообщает 31 мая газета Folha de S. Paulo со ссылкой на региональные власти.

Фавела. Бразилия

Ранее сообщалось о 100 погибших и 16 пропавших без вести.

Теперь в списках пропавших без вести остаются 10 человек, их поисками заняты порядка 300 спасателей.

Кроме того, не менее 6,2 тыс. человек остались без жилья.

Такая ситуация сложилась из-за сильных ливней, которые не прекращаются уже несколько дней. В результате начались наводнения, в некоторых местах произошли оползни.