Ясиноватая, ДНР, 31 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Ясиноватая (ДНР) вечером 31 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, со стороны населённого пункта Авдеевка Ясиноватую обстреляли в 16:15 и в 18:45 мск. Было выпущено две мины калибра 120 мм и четыре снаряда калибра 122 мм.

Днём при обстреле Ясиноватой ВСУ повредили домостроение на улице Каштановой.