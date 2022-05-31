Афины , 31 мая, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 31 мая выступил с совместной пресс-конференцией с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, в ходе которой заявил, что «третьи стороны и акторы» стремятся дестабилизировать Западные Балканы.

Balkan Photos Босния и Герцеговина

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что его страна выступает против любых перемен границ в регионе и призывает страны Западных Балкан следовать европейским ценностям.

Дендиас подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины. В ответ Туркович подчеркнула важность сотрудничества с Грецией для Боснии и Герцеговины как со страной-членом НАТО.