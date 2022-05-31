София, , 22:02 — REGNUM Руководство холдинга «Болгарские государственные железные дороги» (БЖД) объявило о проведении 1 июня благотворительной акции, посвященной Международному дню защиты детей. Об этом 31 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Паровоз Цитата из м/ф «Паровозик из Ромашкова». реж Владимир Дегтярёв. 1967. СССР

Согласно официальной информации, в этот день все граждане в возрасте до 14 лет смогут бесплатно проехать пассажирским или региональным поездом в любую точку страны.

При этом соответствующий билет будет выписываться по схеме «туда и обратно» – одноразовый проездной документ можно будет использовать в течение 24 часов. Комментируя решение провести эту акцию, исполнительный директор БЖД Георги Друмев сказал:

«Эта акция позволит популяризировать железнодорожный транспорт среди подрастающего поколения».

Напомним, Международной день защиты детей 1 июня в Болгарии отмечается на государственном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В заседании парламента Румынии 1 июня будут участвовать дети