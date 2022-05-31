Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) поделился планами по воспитанию своего ребёнка. Об этом 31 мая написал портал Spletnik.ru.

A$AP Rocky Скриншот YouTube

«Я хочу воспитывать детей без предубеждений. Не тех людей, которые кого-то дискриминируют. Я хочу крутого ребенка, у которого крутые родители», — заявил артист. Помимо этого, рэпер рассказал о том, что будет стараться развивать творческие качества в сыне, регулярно напоминая ему о значимости «воображения».

Напомним, что 19 мая 2022 года стало известно о том, что певица Рианна (Робин Рианна Фенти) родила первенца. Отцом ребёнка стал A$AP Rocky.

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