Рим, , 21:46 — REGNUM 1 июня прекратится срок действия требования об обязательном предъявлении антикоронавирусного сертификата для вылета из Италии в страны ЕС и в обратном направлении.

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Указанный документ могли получать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, переболевшие и сохранившие антитела, сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.