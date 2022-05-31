Нижний Новгород, , 21:38 — REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков может покинуть клуб по итогам прошедшего сезона. Контракт тренера заканчивается в первых числах июня, об этом он сообщил «Чемпионату» 30 мая.

Александр Кержаков Michel perm

По словам Кержакова, он выполнил задачу, поставленную перед ним руководством клуба. Команда сохранила прописку в РПЛ. По итогам сезона «Нижний Новгород» оказался на 11 месте набрав 33 очка в 30 матчах.

«Какая задача на новый сезон? Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — сказал тренер.