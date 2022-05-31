Москва, , 21:38 — REGNUM О варварских действиях украинских боевиков в Харькове, Одессе, в ДНР рассказал 31 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Боевики ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным Минобороны РФ, в здании больницы в Харькове украинские боевики разместили на верхних этажах огневые точки, а в подвале — склад боеприпасов. Медиков и пациентов незваные гости насильно удерживают в помещениях

В Часов Яре (ДНР) ВСУ разместили своих раненых в корпусах горбольницы № 3.

Михаил Мизинцев «Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

В здании больницы № 9 в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и артиллерию.

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