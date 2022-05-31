Москва, 31 мая 2022, 21:38 — REGNUM О варварских действиях украинских боевиков в Харькове, Одессе, в ДНР рассказал 31 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны РФ, в здании больницы в Харькове украинские боевики разместили на верхних этажах огневые точки, а в подвале — склад боеприпасов. Медиков и пациентов незваные гости насильно удерживают в помещениях
В Часов Яре (ДНР) ВСУ разместили своих раненых в корпусах горбольницы № 3.
В здании больницы № 9 в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и артиллерию.
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