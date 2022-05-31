Кейптаун, 31 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Южноафриканский и канадский режиссёр Нил Бломкамп, известный по «Району №9», сообщил о работе над второй частью фильма. Об этом написал портал «Слово и Дело 31 мая.

Кадр из интервью Нил Бломкамп

«Этот сценарий продолжает писаться. Он выглядит хорошо. Потребовалось десятилетие, чтобы выяснить, придумать причину, почему нужно сделать этот фильм, а не просто сделать продолжение», — рассказал режиссёр. Также Бломкамп отметил, что в ближайшее время раскроет детали предстоящего проекта.

Напомним, что первая часть «Района №9» вышла в 2009 году. Главные роли в ленте сыграли Шарлто Копли, Джейсон Коуп и Ванесса Хейвуд.