Скопье, , 21:41 — REGNUM В министерстве окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии 31 мая сообщили о том, что работы по оценке воздействия крупного пожара 30 мая на качество воздуха в городе Тетово продолжаются.

Дышать нечем Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в министерстве пообещали регулярно публиковать данные относительно качества и чистоты воздуха в Тетово, а также сообщили, что в настоящее время данные не отображаются из-за сбоя центрального сервера.

Как правило, данные о качестве воздуха публикуются регулярно каждый час с шести утра до полуночи.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонцам посоветовали не покидать дома из-за пожара на табачной фабрике