Скопье, , 21:40 — REGNUM Македонский город Тетово 30 мая окутал черный дым — загорелся строительный склад на территории бывшей табачной фабрики.

Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из-за пожара был ранен один из работников, еще двое были госпитализированы с удушьем.

Из-за опасности загрязненного воздуха для здоровья граждан, особенно страдающих от заболеваний дыхательной системы и легких, призвали не покидать свои дома.

Пожар удалось локализовать к вечеру 30 мая.

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