Барселона, Испания, 31 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг заявил, что намерен остаться и продолжить карьеру в каталонском клубе.

«Барселона»

«Я предпочитаю остаться в «Барселона». «Барса» — это клуб моей мечты еще с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то что я надеялся на большее в плане наград, чем я достиг на сегодняшний день. Но я никогда не жалел о своем выборе», — цитирует де Йонга издание Goal.

В прошедшем сезоне испанкой Примеры 2021/22 Френки де Йонг приял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету «сине-гранатовых» 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.