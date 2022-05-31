Париж, , 20:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 31 мая пригласил в Елисейский дворец своего болгарского коллегу Румена Радева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.

Брижит и Эмманюэль Макрон Kremlin.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, накануне окончания своего председательства в ЕС Франция намерена попытаться добиться отмены болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Напомним, президент Северной Македонии Стево Пендаровски 30 мая заявил о том, что шансы на вступление в ЕС «почти ничтожны».

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