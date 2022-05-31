Вашингтон, 31 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен добиться регионального консенсуса в вопросе новой экономической программы, разработанной Белым домом на основе существующих торговых соглашений с Латинской Америкой, сообщает 31 мая Reuters.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Во время грядущего саммита Америк американский лидер также планирует представить план для решения проблемы миграционного кризиса.

Представители Белого дома рассказали агентству, что послание Байдена будет заключаться в идее о том, что «страны Америк не могут вести бизнес как обычно» и нужно искать новые пути решения для проблем, выявленных во время пандемии COVID-19. При этом источники не предоставили более конкретной информации.

Напомним, что саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей двух континентов. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.