Бишкек, 31 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Власти Киргизии вводят запрет на экспорт сахара-песка и сахара-сырца тростникового. Такое решение принято сегодня, 31 мая, на заседании правительства республики.

Сахар

Отмечается, что ограничения носят временный характер и будут действовать в течение ближайших шести месяцев.

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Правительство вынуждено пойти на такую меру для исключения возможности массового вывоза сахара с территории Киргизии, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия решила предоставить Казахстану и Киргизии дополнительные квоты на беспошлинный ввоз сахара, поскольку их рынки испытывают дефицит этого продукта.

Казахстан получил возможность импорта без уплаты пошлины 100 тысяч тонн сахара, а Киргизия — 35 тысяч тонн.

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