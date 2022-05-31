Вашингтон, 31 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частичного снижения тарифов на китайские товары. Об этом сообщил 31 мая заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

При этом, по его словам, Белый дом стремится сбалансировать краткосрочные и долгосрочные цели, помня о проблеме недобросовестной конкуренции со стороны Китая.

«Мы всерьез рассматриваем вопрос о тарифах, — сказал Адейемо в интервью для CNN. — Я думаю, что каждому американцу важно знать, что президент намерен сделать всё возможное для устойчивого снижения затрат населения».

Отметим, что администрация Джо Байдена обсуждает преимущества снижения некоторых тарифов на китайский импорт ради борьбы с рекордной инфляцией в США. В 2018 и 2019 годах экс-президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Китая в размере до 25% в рамках торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.