Раковски, , 19:58 — REGNUM На трассе международного значения «Тракия» в окрестностях города Раковски на юге Болгарии в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, принадлежащий посольству США. Об этом 31 мая сообщает софийская газета «Факты».

Место ДТП Prokuror-kaluga.ru

По предварительным данным, инцидент произошел на опасном участке шоссе в условиях ограниченной видимости. Водитель указанного транспортного средства не справился с управлением и, столкнувшись с другой машиной, врезался в дорожный отбойник.

Пострадавших нет. В дипломатическом ведомстве США в Софии ситуацию не комментируют. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

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