Болгария, 31 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. На трассе международного значения «Тракия» в окрестностях города Раковски на юге Болгарии в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, принадлежащий посольству США. Об этом 31 мая сообщает софийская газета «Факты».

Prokuror-kaluga.ru Место ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел на опасном участке шоссе в условиях ограниченной видимости. Водитель указанного транспортного средства не справился с управлением и, столкнувшись с другой машиной, врезался в дорожный отбойник.

Пострадавших нет. В дипломатическом ведомстве США в Софии ситуацию не комментируют. Ведется расследование обстоятельств ДТП.