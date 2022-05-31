Бишкек, , 19:54 — REGNUM За 30 лет независимости Киргизии из местных исправительных колоний совершил побег 61 заключённый. Об этом заявил председатель службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев на брифинге сегодня, 31 мая.

Побег Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

По его словам, большинство из них сбежали из мест отбывания наказания, совершив подкоп — таковых насчитывается 40 осужденных. Ещё семеро беглых заключённых перелезли через забор колонии.

«Один бежал из-под стражи, находясь в лечебном учреждении, а остальные 13 совершили побег иными способами», — добавил Эгембердиев.

Также он сообщил, что 58 сбежавших заключённых удалось найти и задержать, а оставшиеся три беглеца до сих пор находятся в розыске.