Бишкек, 31 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. За 30 лет независимости Киргизии из местных исправительных колоний совершил побег 61 заключённый. Об этом заявил председатель службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев на брифинге сегодня, 31 мая.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Побег

По его словам, большинство из них сбежали из мест отбывания наказания, совершив подкоп — таковых насчитывается 40 осужденных. Ещё семеро беглых заключённых перелезли через забор колонии.

«Один бежал из-под стражи, находясь в лечебном учреждении, а остальные 13 совершили побег иными способами», — добавил Эгембердиев.

Также он сообщил, что 58 сбежавших заключённых удалось найти и задержать, а оставшиеся три беглеца до сих пор находятся в розыске.