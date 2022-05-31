Вашингтон, 31 мая, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Присяжные в Вашингтоне признали экс-адвоката президентской кампании Хиллари Клинтон невиновным в введении в заблуждение ФБР ради очернения репутации экс-президента Дональда Трампа. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

(сс) Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Оправдательный приговор Майклу Сассманну стал настоящим ударом для специального советника Джона Дарема, назначенного экс-генеральным прокурором Уильямом Барром для отслеживания любых ошибок в расследовании ФБР, которое было посвящено слухам о сговоре Трампа с Россией.

Работавший на Клинтон во время ее президентской кампании адвокат Майкл Сассман обвинялся в том, что он солгал, когда заявил, что в 2016 году не представлял никаких клиентов.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в сентябре 2016 года он провел частную встречу с главным юрисконсультом ФБР Джеймсом Бейкером, чтобы передать бюро ныне опровергнутую информацию о том, что Трамп якобы тайно общался с представителями российского «Альфа-банка».

20 мая бывший помощник Клинтон Робби Мук дал показания в рамках уголовного процесса, заявив, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и дискредитирующих сведений о Трампе в СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией якобы с целью повлиять на президентские выборы в США.