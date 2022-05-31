Бухарест, 31 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая служба Румынии (NSM) объявила красный — самый высокий — код штормовой опасности в Бухаресте и прилегающим к румынской столице регионам. Об этом 31 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из к/ф «Навстречу шторму». реж. Стивен Куэйл. 2014. США Буря надвигается

Согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших 12 часов на Бухарест, а также уезды Горж, Вылча, Арджеш и Дымбовица обрушатся шквальные ливни с градом. Кроме того ожидаются ураганный ветер с порывами до 200 км/ч и сильные грозы.

В этой связи Департамент гражданской обороны Румынии призвал жителей вышеперечисленных регионов не выходить на улицу и отключить в домах и укрытиях электроприборы. Предупреждение будет действовать до полудня 1 июня.