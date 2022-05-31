Силистра, , 18:48 — REGNUM Житель населенного пункта Полковник Таслаково в Силистренской области на северо-востоке Болгарии был задержан по обвинению в проведении незаконных археологических раскопок и присвоении найденных артефактов. Об этом 31 мая сообщает БНР.

Копатель клада Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

По предварительным данным, задержанный 65-летний гражданин является бывшим учителем истории, сейчас занимающимся поисками кладов. В его доме полиция обнаружила сотни монет времен Римской империи, а также античные украшения из золота и бронзы.

Изъятые вещи отправлены на экспертизу в Болгарскую академию наук. Находящемуся под следствием кладоискателю грозит крупный штраф.

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