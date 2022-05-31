Тбилиси, , 23:10 — REGNUM С 1 июля стоимость газа для нежилых помещений станет дороже в Тбилиси и регионах, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цена на газ

Согласно заявлению компании «Тбилиси Энерджи», цена на природный газ на мировом рынке резко возросла, тенденция к росту сохраняется до сих пор, и поэтому она вынуждена пересмотреть действующую тарифную систему.

Тем не менее, чтобы поддержать развитие грузинского бизнеса, «Тбилиси Энерджи» пытается сбалансировать разницу между ценами покупки и продажи природного газа за счет собственных ресурсов. Поэтому с 1 июля 2022 года цена природного газа увеличится до 1,35 лари ($ 0,47).

Последний раз тариф на газ увеличивался в январе 2020 года, когда он возрос с 0,86 ($ 0,29) до 1,10 лари ($ 0,38).

Цены на природный газ также повысятся и в регионах. Об этом уже объявили компании «SOCAR Georgia gas», «Телавигаз», «Сакорггаз», «Интергаз».