Новосибирск, 31 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Кировском районе Новосибирска на территории храма ликвидирован пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

МЧС РФ по Новосибирской области Возгорание на территории храма в Новосибирске

«31 мая в 20:11 (время местное) поступило сообщение о возгорании в Кировском районе, — уточнили в ведомстве. — Деревянное здание, принадлежащее храму, оказалось в огне. Через полчаса после подачи пожарного ствола огонь был ликвидирован».

По оперативным данным, пострадавших нет — в здании никого не было. На месте работал 21 человек личного состава. Причину возгорания установят дознаватели чрезвычайного ведомства.