Курск, 31 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Курской области главы шести приграничных районов опубликовали контакты для жителей, которые хотят на время переехать или отправить детей на оздоровление в детские лагеря. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

Жители населенных пунктов, граничащих с территорией Украины, могут переехать в пункты временного размещения.

Родителям из приграничных населенных пунктов предложили отправить детей на оздоровление в летние детские лагеря.