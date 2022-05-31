Москва, , 17:19 — REGNUM До сентября намерен сохранить ограничения на покупку наличной валюты Банк России, сообщила 31 мая журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева Council.gov.ru

Отвечая на вопрос о дополнительных валютных ограничениях для граждан по наличной валюте, Юдаева сказала:

«Я думаю, что пока до сентября подождём, посмотрим за ситуацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса на фоне западных санкций Банк России ввёл временный запрет на продажу банками валюты физлицам, а затем стал смягчать ограничения.

Так, с 20 мая граждане получили возможность покупать в банках евро и доллары, но только те, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 г. По остальной валюте ограничения сняты.

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