Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS посетит 31 мая Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Байден примет участников музыкальной группы и обсудит с ними преступления, которые были совершены против американцев азиатского происхождения на почве ненависти. Эта проблема стала особенно заметной в США в последние годы.

Напомним, что семь участников южнокорейской группы известны своими танцевальными композициями. Создав мировую базу поклонников, юноши завоевали в 2022 году уже вторую награду «Глобальный артиста года» по версии IFPI.

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