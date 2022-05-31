Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Президент США Джо Байден 31 мая проведет встречу с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом на фоне исторически высокой инфляции в стране, сообщает Reuters.

Джо Байден Whitehouse.gov

Это будет первая личная встреча Пауэлла с президентом, после того, как он был утвержден на второй срок Сенатом США в начале мая. Ожидается, что Байден обсудит работу федеральных агенств по снижению стоимости бензина, продуктов питания и потребительских товаров. Ранее рост цен на данные товары спровоцировал инфляцию, которою Соединённые Штаты не видели последние 40 лет.

Байден также планирует подчеркнуть независимость работы ФРС и отметить, что у регулятора есть инструменты для борьбы с инфляцией. Помимо этого американский лидер обсудит с главой ФРС состояние американской и мировой экономики, рассказал директор национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

Ранее Байден описал исторически высокий рост цен на бензин в стране как «невероятную эволюцию» на фоне отказа от ископаемого топлива.

По данным Американской автомобильной ассоциации, назвавшей ситуацию с ценами на бензин «беспрецедентными», средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина по состоянию на 23 мая достигла $4,596.

В свою очередь, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о наихудшем энергетическом кризисе за последние 50 лет.

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