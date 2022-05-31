Москва, , 16:14 — REGNUM В Ростовской области реализуют инвестиционный проект по строительству производства кормов для крупного рогатого скота. Кагальницкий мясокостный завод вложит в создание предприятия 277 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минсельхоза России.

Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Производство кормов наладят в Орловском районе. Инвестором выступает Кагальницкий мясокостный завод. Как ожидается, к 2025 году предприятие будет выпускать кормовые концентраты, корма для домашних животных, крупного рогатого скота, свиней и птиц.

Выйти на объект инвестор планируется в 2022 году. Реализация проекта позволит трудоустроить 100 человек.

Согласно проекту, завод будет выпускать 30 тыс. тонн продукции в год.