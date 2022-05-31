Москва, 31 мая 2022, 16:14 — REGNUM В Ростовской области реализуют инвестиционный проект по строительству производства кормов для крупного рогатого скота. Кагальницкий мясокостный завод вложит в создание предприятия 277 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минсельхоза России.

Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается
Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается
Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Производство кормов наладят в Орловском районе. Инвестором выступает Кагальницкий мясокостный завод. Как ожидается, к 2025 году предприятие будет выпускать кормовые концентраты, корма для домашних животных, крупного рогатого скота, свиней и птиц.

Выйти на объект инвестор планируется в 2022 году. Реализация проекта позволит трудоустроить 100 человек.

Согласно проекту, завод будет выпускать 30 тыс. тонн продукции в год.