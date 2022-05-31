Москва, 31 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Известный блогер Алёна Жигалова высказалась в адрес певца Сергея Шнурова, анонсировавшего возвращение группы «Ленинград» на сцену. Об этом сообщил портал «Культуромания» 31 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Сергей Шнуров хочет стать новой Аллой Пугачёвой в России, которая в своё время столько раз объявляла о своём уходе со сцены, устраивала прощальные туры, а потом возвращалась», — заявила блогер. Также Жигалова заверила, что группа «Ленинград» вряд ли будет готовить новую концертную программу, поэтому поклонники сумеют услышать лишь старые песни.

Ранее Алёна Жигалова раскритиковала предложение Иосифа Пригожина о создании аналога «Евровидения». По мнению блогера, продюсер желает лишь обогатиться на подобном конкурсе, а не создать действительно качественное соревнование.