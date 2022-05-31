Копенгаген, 31 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Исторически Дания скептически относилась к усилиям Европейского союза по углублению сотрудничества, однако в среду 1 июня датским избирателям предстоит решить, отказаться ли стране от принятого три десятилетия назад решения не участвовать в общей оборонной политике ЕС, сообщает 31 мая Associated Press.

Флаг Дании

Датский референдум — это новейший пример того, как европейские страны стремятся установить более тесные оборонные связи с союзниками в ответ на действия России на Украине. Он следует за заявками Швеции и Финляндии на вступление в НАТО — этот вопрос будет рассмотрен на саммите в следующем месяце.

Присоединение Дании к оборонной политике ЕС окажет относительно скромное влияние на архитектуру безопасности Европы, особенно по сравнению со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Однако научный сотрудник Датского института международных исследований Кристин Ниссен считает, что оба шага являются «частью одной истории» и укрепят военное сотрудничество на континенте.

По ее словам, главным следствием положительного решения на референдуме станет то, что датские чиновники смогут участвовать в обсуждении вопросов обороны, а датские войска — в военных операциях ЕС.

Дания, одна из основательниц НАТО, пока еще остается в стороне от усилий ЕС по построению общей политики безопасности и обороны параллельно с НАТО. На этом настояли датчане перед принятием Маастрихтского договора, заложившего основы политического и экономического союза.

Сторонники положительного решения имеют явное преимущество в опросах: около 40% выступают за отмену решения о неучастии и 30% — против. Около четверти опрошенных заявили, что еще не определились.

В парламенте Дании также большинство поддерживает отмену решения об отказе.