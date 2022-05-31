Бухарест, 31 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Министерство юстиции Румынии вынесло на общественное обсуждение проект поправок к Уголовному кодексу, предусматривающих ужесточение наказания для лиц, сбежавших из страны сразу же после вынесения им судом обвинительного приговора. Об этом 31 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно основным пунктам указанного документа, эмигрировавшие осужденные граждане получат дополнительно по три года заключения к уже вступившему в силу приговору.

«Учитывая, что большинство подобных граждан являются бывшими высокопоставленными румынскими чиновниками, мы оставляем за собой право называть их «политическими беглецами» — людьми, выступившими против законов государства», — говорится в заявлении минюста Румынии.

Напомним, только за последние два года Румынию после оглашения приговора по обвинению в незаконной деятельности покинули сотни политиков, включая экс-министра туризма Елену Удря и бывшего мэра Бухареста Сорина Опреску.