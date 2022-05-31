Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 180 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 мая.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Новые носители коронавируса выявлены в 21 городе и районе Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (25), Таганроге (семь), Азове и Батайске (по пять). Более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, около 3% — дети.

За сутки в Ростовской области впервые за долгое время не зафиксировано умерших от COVID-19.

Всего в Ростовской области получено 376 547 положительных результатов теста на коронавирус, выздоровели 364 518 пациентов. За весь период жертвами COVID-19 стали 10 930 человек.