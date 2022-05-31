Афины , 31 мая 2022, 15:57 — REGNUM Бывший мэр столицы Румынии Бухареста Сорин Опреску, содержащийся в камере предварительного заключения в Афинах, может быть освобожден под залог в размере 5 тыс. евро. Об этом 31 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, соответствующее решение 30 мая приняла судебная коллегия Апелляционного суда Греции. По некоторым данным, судьи приняли во внимание заверения адвокатов Опреску о том, что их подзащитный «не намерен бежать из-под стражи, и заинтересован в рассмотрении его дела греческим правосудием».
Залог должен быть внесен до 12:00 по местному времени среды, 1 июня.
Напомним, 13 мая суд Бухареста приговорил Опреску к 10 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и создании преступной группировки. 17 мая он был задержан в предместье Афин в ходе спецоперации греческих спецслужб.