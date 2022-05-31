Афины , 31 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Бывший мэр столицы Румынии Бухареста Сорин Опреску, содержащийся в камере предварительного заключения в Афинах, может быть освобожден под залог в размере 5 тыс. евро. Об этом 31 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Согласно официальной информации, соответствующее решение 30 мая приняла судебная коллегия Апелляционного суда Греции. По некоторым данным, судьи приняли во внимание заверения адвокатов Опреску о том, что их подзащитный «не намерен бежать из-под стражи, и заинтересован в рассмотрении его дела греческим правосудием».

Залог должен быть внесен до 12:00 по местному времени среды, 1 июня.

Напомним, 13 мая суд Бухареста приговорил Опреску к 10 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и создании преступной группировки. 17 мая он был задержан в предместье Афин в ходе спецоперации греческих спецслужб.