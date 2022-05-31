Тбилиси, , 23:17 — REGNUM Грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая с речью на Дне полицейского, заявила, что в Грузии продлжают происходить убийства женщин, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Она отметила, что, несмотря на то, что некоторым не нравится слово «позорный», позорно, что в Грузии все еще происходят жестокие убийства женщин на глазах у детей.

По его словам, правительство, парламент и министерство внутренних дел должны попытаться добиться того, чтобы бытовое насилие осталось в прошлом. По словам Зурабишвили, в этом случае Грузия будет действительно современной, цивилизованной, демократической страной.