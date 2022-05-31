Тбилиси, 31 мая 2022, 23:17 — REGNUM Грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая с речью на Дне полицейского, заявила, что в Грузии продлжают происходить убийства женщин, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
President.gov.ge

Она отметила, что, несмотря на то, что некоторым не нравится слово «позорный», позорно, что в Грузии все еще происходят жестокие убийства женщин на глазах у детей.

По его словам, правительство, парламент и министерство внутренних дел должны попытаться добиться того, чтобы бытовое насилие осталось в прошлом. По словам Зурабишвили, в этом случае Грузия будет действительно современной, цивилизованной, демократической страной.