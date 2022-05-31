Москва, , 15:25 — REGNUM Развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге не приведет к превосходству НАТО над Россией, заявил 31 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, НАТО постепенно наращивает военный потенциал на Востоке, размещая там тяжелые вооружения в попытках добиться военного превосходства.

«Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будут надёжно обеспечены», — заявил Грушко «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо заявил, что игнорирование Западом требований России по прекращению расширения НАТО на восток привело к обострению на Украине. Он добавил, что необходимо провести переговоры о новых мерах безопасности в Европе.