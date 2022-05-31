Москва, 31 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге не приведет к превосходству НАТО над Россией, заявил 31 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, НАТО постепенно наращивает военный потенциал на Востоке, размещая там тяжелые вооружения в попытках добиться военного превосходства.

«Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будут надёжно обеспечены», — заявил Грушко «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо заявил, что игнорирование Западом требований России по прекращению расширения НАТО на восток привело к обострению на Украине. Он добавил, что необходимо провести переговоры о новых мерах безопасности в Европе.