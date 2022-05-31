Москва, , 15:23 — REGNUM В сервисах «Яндекс. Еда» и Delivery Club не зафиксировали новых потерь данных. Об этом 31 мая пишет «Интерфакс».

Персональные данные

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о размещённых в открытом доступе файлах с персональными данными курьеров «Яндекс. Еды» и Delivery Club. Представители сервисов утверждают, что эти данные «утекли» раньше и новых потерь не было. «Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — рассказали в «Яндекс. Еде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме надеются на внесение правительством законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Минцифры предложило кратно увеличивать штрафы за утечку персональных данных более, чем 1 тыс. человек — для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а для юрлиц и ИП санкции предусматривают 1% от совокупной выручки за год (но не менее 3 млн рублей).

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