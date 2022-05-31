Москва, 31 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Известный режиссёр Карен Шахназаров поделился мнением об отъезде Аллы Пугачёвой и Чулпан Хаматовой из России. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 31 мая.

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — объяснил режиссёр. Также Шахназаров отметил, что пока что не планирует покидать родную страну.

Ранее Карен Шахназаров рассказал о желании снять американского актёра Джонни Деппа в своём фильме. По словам режиссёра, он собирался сделать официальное предложение о сотрудничестве актёру, но его планам помешала начавшаяся на Украине спецоперация.