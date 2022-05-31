Волгоград, , 15:12 — REGNUM Водитель иномарки, насмерть сбивший пешехода и сбежавший с места аварии в Тракторозаводском районе Волгограда, пришёл с повинной в полицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ночью 26 мая Hyundai Solaris на третьей продольной магистрали сбил 19-летнего молодого человека. Пешеход, переходивший проезжую часть в неустановленном месте, погиб. Водитель, не сообщив об аварии в экстренные службы, сбежал с места ДТП, бросив иномарку. Спустя некоторое время он явился в полицию — по словам мужчины, в тот момент он испугался, но осознал тяжесть преступления и решил сознаться.

В отношении 41-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.