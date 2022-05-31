Берлин, , 14:49 — REGNUM Взятие под контроль Донбасса — вопрос ближайших дней или недель, заявил немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер.

«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — сказал он в эфире телеканала Welt.

Он добавил, что речь идет об «очень ясной тактике», которая включает в себя «укрепление в сухопутном коридоре в Крым», включая «Мариуполь и другие порты».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.