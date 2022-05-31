София, 31 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Сотни владельцев крупных гостиниц Болгарии объявили о намерении выселить с 1 июня текущего года всех переселенцев с Украины, проживающих на территории соответствующих комплексов. Об этом 31 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

По некоторым данным, отельеры уже направили представителям правительства страны коллективное письмо, в котором официально отказались от предоставления услуг соответствующей категории беженцев.

«Мы физически и экономически не можем далее размещать у себя лиц, не имеющих возможности оплачивать наши услуги», — говорится в послании.

При этом адресанты указанного письма отмечают, что большинство беженцев ведут себя «по-хамски», а сумма государственной компенсации в 15 левов ($8) в день на подобного постояльца «не соответствует общим затратам гостиничных хозяйств».

Напомним, 31 мая заканчивается срок льготного пребывания в Болгарии граждан Украины, покинувших родину после 24 февраля нынешнего года. Предполагается, что многие беженцы будут размещены в пунктах временного проживания для мигрантов.

На данный момент в Болгарии находятся более 300 тыс. беженцев с Украины. Из них статус беженцев в стране получили 110 тыс. человек.