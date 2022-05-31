Ялта, Крым, 31 мая 2022, 14:38 — REGNUM Зачистку плато Ай-Петри от незаконных объектов торговли начали власти Ялты. Об этом 31 мая сообщила в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.
Павленко пояснила, что власти ведут работу по расчистке плато совместно с правоохранительными органами, и уже в ближайшее время здесь будет работать пост с дежурными сотрудниками полиции и муниципального контроля.
Мэр Ялты пояснила, что теперь работать на территории Ялты смогут только те предприниматели, которые имеют на это законное право.
Проблема незаконной торговли на Ай-Петри стоит крайне остро. В последние годы власти предпринимали усилия по борьбе с ларьками, однако через некоторое время торговля возобновлялась.