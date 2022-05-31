Ялта, Крым, 31 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Зачистку плато Ай-Петри от незаконных объектов торговли начали власти Ялты. Об этом 31 мая сообщила в телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Канатная дорога на Ай-Петри

«Зачищаем Ай-Петри! Собрали все ресурсы, которые задействованы в уборке Ялты, для расчистки плато в кратчайшие сроки», — написала мэр.

Павленко пояснила, что власти ведут работу по расчистке плато совместно с правоохранительными органами, и уже в ближайшее время здесь будет работать пост с дежурными сотрудниками полиции и муниципального контроля.

«С предпринимателями была четкая договоренность — постепенно, до 26 мая сворачивают свою деятельность и уходят, убрав за собой. С теми, кто не сдержал слово, диалог остановлен», — добавила Павленко.

Мэр Ялты пояснила, что теперь работать на территории Ялты смогут только те предприниматели, которые имеют на это законное право.

«Предпринимателей, которые не сворачивают вакханалию, предупреждаем — работать в регионе позволим только законно», — подчеркнула Павленко.

Проблема незаконной торговли на Ай-Петри стоит крайне остро. В последние годы власти предпринимали усилия по борьбе с ларьками, однако через некоторое время торговля возобновлялась.