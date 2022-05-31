Донецк, 31 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе был найден фургон с телами украинских военнослужащих.