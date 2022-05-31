Москва, , 14:14 — REGNUM В подвалах комбината «Азовсталь» найден фургон с телами украинских военнослужащих, сообщил 31 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

По его словам, в фургоне находились 152 тела погибших военнослужащих ВСУ и националистов. Выяснилось, что трупы заминированы четырьмя минами, мощности которых позволяли полностью уничтожить останки.

Конашенков рассказал, что указание заминировать тела погибших, как выяснилось на допросах боевиков с «Азовстали», поступило из Киева для организации провокации.

Сейчас российская сторона намерена передать тела Украине.